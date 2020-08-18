Стало известно, в какой лиге "Карпаты" начнут следующий сезон
18 августа, 2020, 19:15
В следующем сезоне "Карпаты" будут выступать во второй лиге Украины
Об этом сообщает sport.ua.
По информации источника, следующий сезон львовские "Карпаты" начнут во второй лиге Украины по футболу (третьем дивизионе страны).
"Карпаты" были отстранены от чемпионата Украины по футболу в конце сезона из-за неявки на матчи. Футбольный клуб был основан в 1963 году. Выигрывал Кубок СССР (1969), дважды выходил в финал Кубка Украины, выступал в групповом раунде Лиги Европы.
- Напомним, 9 июля Украинская ассоциация футбола исключила львовские "Карпаты" из премьер-лиги.
- 30 июля стало известно, что новым главным тренером "Карпат" станет Роман Игната, который возглавляет юношескую команду клуба U-19.
- 5 августа львовский футбольный клуб "Карпаты" представил новый логотип, а права на старый герб передал фанатам.
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