"Вопрос правды нас волнуют больше, чем вопрос денег": Енин о переговорах с Ираном о катастрофе самолета МАУ
Об этом сообщает заместитель главы МИД Евгений Енин, передает Радио Свобода .
Енин подчеркнул, что общая позиция Украины и семей погибших в авиакатастрофе заключается в том, что должна быть установлена точная причина гибели самолета и тогда, в зависимости от причин, будет обсуждаться компенсация.
"Вопрос правды нас волнуют гораздо больше, чем вопрос денег. И это не моя позиция, моя прихоть как руководителя делегации, это - требования семей погибших, которые хотят знать, что произошло тогда. Мы ни при каких условиях не согласимся на деньги в обмен на правду ", - заявил Енин.
По его словам, "понимание правды сможет объективно определить уровень компенсаций, на которые могут претендовать семьи погибших, авиакомпания и государство Украина"
- Отметим, авиакатастрофа произошла 8 января 2020 во время взлета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту. Через несколько дней иранские власти признали, что самолет был сбит их ракетами.
- Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал вследствие попадания в него ракеты , а также, что на тот момент он был исправен.
- Иран обязался выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе украинского самолета только после завершения расследования.
- Впоследствии, председатель Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что выплатить компенсацию за сбивание самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) имеют европейские страховые компании.
- 12 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что заявление из Ирана о том, что страна не будет выплачивать МАУ компенсацию за сбитый в январе самолет, не является официальной позицией страны .
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