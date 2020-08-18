"Вопрос правды нас волнуют больше, чем вопрос денег": Енин о переговорах с Ираном о катастрофе самолета МАУ

18 августа, 2020, 08:17

Украина больше заинтересована в правде об обстоятельствах катастрофы самолета МАУ в Иране, чем в денежной компенсации

Об этом сообщает заместитель главы МИД Евгений Енин, передает Радио Свобода .

Енин подчеркнул, что общая позиция Украины и семей погибших в авиакатастрофе заключается в том, что должна быть установлена точная причина гибели самолета и тогда, в зависимости от причин, будет обсуждаться компенсация.

"Вопрос правды нас волнуют гораздо больше, чем вопрос денег. И это не моя позиция, моя прихоть как руководителя делегации, это - требования семей погибших, которые хотят знать, что произошло тогда. Мы ни при каких условиях не согласимся на деньги в обмен на правду ", - заявил Енин.

По его словам, "понимание правды сможет объективно определить уровень компенсаций, на которые могут претендовать семьи погибших, авиакомпания и государство Украина"

Отметим, авиакатастрофа произошла 8 января 2020 во время взлета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту. Через несколько дней иранские власти признали, что самолет был сбит их ракетами.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал вследствие попадания в него ракеты , а также, что на тот момент он был исправен.

Иран обязался выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе украинского самолета только после завершения расследования.

Впоследствии, председатель Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что выплатить компенсацию за сбивание самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) имеют европейские страховые компании.

12 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что заявление из Ирана о том, что страна не будет выплачивать МАУ компенсацию за сбитый в январе самолет, не является официальной позицией страны .