Авиакатастрофа в Иране: на момент сбивания самолет МАУ был исправен, - МИД

24 июля, 2020, 21:46

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал вследствие попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ МИД.

"Оба ящика были успешно расшифрованы, несмотря на то, что у них были признаки серьезного внешнего повреждения. Важно то, что расшифровка подтвердила, что самолет был исправен, пилоты все делали правильно. В то же время черные ящики подтвердили, что самолет упал вследствие акта незаконного внешнего вмешательства, а именно был сбит ракетой", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что де-юре расшифровку осуществляли органы по расследованию авиакатастроф Ирана, однако де-факто она проходила во французской лаборатории с участием лучших мировых экспертов из США, Канады, Великобритании и Украины.

Напомним, что во Франции завершили расшифровку данных с двух бортовых самописцев пассажирского самолета МАУ рейса PS752.

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