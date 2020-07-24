Авиакатастрофа в Иране: на момент сбивания самолет МАУ был исправен, - МИД
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ МИД.
"Оба ящика были успешно расшифрованы, несмотря на то, что у них были признаки серьезного внешнего повреждения. Важно то, что расшифровка подтвердила, что самолет был исправен, пилоты все делали правильно. В то же время черные ящики подтвердили, что самолет упал вследствие акта незаконного внешнего вмешательства, а именно был сбит ракетой", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что де-юре расшифровку осуществляли органы по расследованию авиакатастроф Ирана, однако де-факто она проходила во французской лаборатории с участием лучших мировых экспертов из США, Канады, Великобритании и Украины.
- Напомним, что во Франции завершили расшифровку данных с двух бортовых самописцев пассажирского самолета МАУ рейса PS752.
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