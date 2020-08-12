"Не является официальной позицией правительства": Кулеба прокомментировал заявление из Ирана об отказе платить компенсацию за сбитый самолет

12 августа, 2020, 17:46

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заметил, что заявление из Ирана о том, что страна не будет выплачивать МАУ компенсацию за сбитый в январе самолет, не является официальной позицией страны

Об этом он заявил во время интервью НВ, передает Укринформ.

Кулеба отметил, что заявление председателя центрального страховой организации Ирана Голамреза Солеймани, что Иран не будет выплачивать МАУ компенсацию за сбитый в январе самолет, не является официальной позицией страны.

"Позиция, которая прозвучала с иранской стороны, не представляет официальную позицию правительства Ирана и не является переговорной позицией. Поэтому мы на это заявление не обращаем внимание и продолжаем работать дальше с иранской стороной", - отметил Кулеба.

Он отметил, что Украина очень конструктивно настроена на поиск решений, но в то же время украинская сторона очень жестко настроена и не допустит никаких попыток избежать какой ответственности.

"В принципе наша стратегия какая: мы хотим эту страницу с Ираном закрыть путем признания их вины и выплаты всех максимально компенсаций, перевернуть, и двигаться дальше. Я не хочу, чтобы эта история висела тяжелым грузом на шее обеих стран годами. Я довел эту позицию до Ирана", - сказал Кулеба.

Отметим, авиакатастрофа произошла 8 января 2020 года во время взлета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту. Через несколько дней иранские власти признали, что самолет был сбит их ракетами.

Напомним, что во Франции завершили расшифровку данных с двух бортовых самописцев пассажирского самолета МАУ рейса PS752.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал вследствие попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Впоследствии, Иран обязался выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе украинского самолета только после завершения расследования.

Позже председатель Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что выплатить компенсацию за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) должны европейские страховые компании.

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