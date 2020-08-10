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Espreso.tvОбществоКрушение самолета МАУ: Иран заявил, что европейские страховщики должны выплатить компенсацию

Крушение самолета МАУ: Иран заявил, что европейские страховщики должны выплатить компенсацию


фото: reuters
Иран считает, что выплатить компенсацию за сбитый самолет "Международных авиалиний Украины" (МАУ) должны европейские страховые компании

Об этом заявил председатель Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, передает Reuters.

"Этот самолет застрахован украинскими и европейскими (страховыми, - ред.) компаниями, поэтому они должны выплачивать компенсацию", - считает Сулеймани.

Отмечается, что этот комментарий не касается компенсации семьям погибших в катастрофе МАУ.

  • Отметим, авиакатастрофа произошла 8 января 2020 года во время взлета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту. Через несколько дней иранские власти признали, что самолет был сбит их ракетами.
  • Напомним, что во Франции завершили расшифровку данных с двух бортовых самописцев пассажирского самолета МАУ рейса PS752.
  • Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал вследствие попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
  • Впоследствии, Иран обязался выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе украинского самолета только после завершения расследования.

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