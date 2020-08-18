Президент "Барселоны" назвал имя следующего тренера

18 августа, 2020, 22:18

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что Рональд Куман станет следующим главным тренером команды

Об этом сообщает Mundo Deportivo .

Официальная презентация 57-летнего специалиста состоится в ближайшее время.

"Об этом пишут все СМИ. Если все пойдет как надо, Куман станет тренером, и мы объявим об этом. Мы делаем ставку на него, так как очень хорошо его знаем", - сказал Бартомеу.

Ранее сообщалось, что Куман - главный претендент на место нового тренера "Барселоны" и уже согласовал контракт с каталонцами на три года. Предыдущий тренер "Барсы" Кике Сетьен был уволен после разгромного поражения 2:8 от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В контракте Рональда Кумана с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть сборную, если он получит предложение от "Барселоны".

Нидерланды являются соперником сборной Украины на групповом раунде Евро-2020.