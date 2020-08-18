Президент "Барселоны" назвал имя следующего тренера
Об этом сообщает Mundo Deportivo .
Официальная презентация 57-летнего специалиста состоится в ближайшее время.
"Об этом пишут все СМИ. Если все пойдет как надо, Куман станет тренером, и мы объявим об этом. Мы делаем ставку на него, так как очень хорошо его знаем", - сказал Бартомеу.
Ранее сообщалось, что Куман - главный претендент на место нового тренера "Барселоны" и уже согласовал контракт с каталонцами на три года. Предыдущий тренер "Барсы" Кике Сетьен был уволен после разгромного поражения 2:8 от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
В контракте Рональда Кумана с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть сборную, если он получит предложение от "Барселоны".
Нидерланды являются соперником сборной Украины на групповом раунде Евро-2020.
- Напомним, 14 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" победила испанскую "Барселону" со счетом 8:2 .
- 17 августа сообщалось, что главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман возглавит испанскую "Барселону" .
- Генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау подтвердил, что испанский клуб ведет переговоры с Рональдом Куманом .
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