В "Барселоне" подтвердили, что ведут переговоры с Куманом
Об этом сообщает Sport.es .
По его словам, "Барселона" действительно ведет переговоры с главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом.
"Да, я говорил с Куманом", - сказал Грау.
Ранее сообщалось, что Куман - главный претендент на место нового тренера "Барселоны" и уже согласовал контракт с каталонцами на три года. Предыдущий тренер "Барсы" Кике Сетьен был уволен после разгромного поражения 2: 8 от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
В контракте Рональда Кумана с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть сборную, если он получит предложение от "Барселоны".
Нидерланды являются соперником сборной Украины на групповом раунде Евро-2020.
- 17 августа сообщалось, что главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман возглавит испанскую "Барселону" .
- Француз Арсен Венгер предложил свою кандидатуру на пост главного тренера сборной Нидерландов вместо Рональда Кумана, который возглавит "Барселону".
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