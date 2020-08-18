В "Барселоне" подтвердили, что ведут переговоры с Куманом

18 августа, 2020, 11:11

Генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау подтвердил, что испанский клуб ведет переговоры с главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом

Об этом сообщает Sport.es .

По его словам, "Барселона" действительно ведет переговоры с главным тренером сборной Нидерландов Рональдом Куманом.

"Да, я говорил с Куманом", - сказал Грау.

Ранее сообщалось, что Куман - главный претендент на место нового тренера "Барселоны" и уже согласовал контракт с каталонцами на три года. Предыдущий тренер "Барсы" Кике Сетьен был уволен после разгромного поражения 2: 8 от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

В контракте Рональда Кумана с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть сборную, если он получит предложение от "Барселоны".

Нидерланды являются соперником сборной Украины на групповом раунде Евро-2020.

17 августа сообщалось, что главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман возглавит испанскую "Барселону" .

Француз Арсен Венгер предложил свою кандидатуру на пост главного тренера сборной Нидерландов вместо Рональда Кумана, который возглавит "Барселону".

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