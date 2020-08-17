"Барселона" нашла нового тренера после позора в Лиге чемпионов
17 августа, 2020, 11:51
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман возглавит испанскую "Барселону"
Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
Специалист подпишет с испанским клубом контракт по системе 1 + 1. По информации источника, Кумана уже заметили в аэропорту Барселоны.
Рональд Куман является главным тренером сборной Нидерландов, которая сыграет против Украины в групповом раунде Евро-2020. Ожидается, что тренер разорвет контракт с национальной командой.
- Напомним, 14 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" победила испанскую "Барселону" со счетом 8: 2 .
- 15 августа сообщалось, что "Барселона" предложила контракт бывшему тренеру английского "Тоттенхэма" аргентинцу Почеттино.
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