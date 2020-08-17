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Espreso.tvСпорт"Барселона" нашла нового тренера после позора в Лиге чемпионов

"Барселона" нашла нового тренера после позора в Лиге чемпионов


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман возглавит испанскую "Барселону"

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Специалист подпишет с испанским клубом контракт по системе 1 + 1. По информации источника, Кумана уже заметили в аэропорту Барселоны.

Рональд Куман является главным тренером сборной Нидерландов, которая сыграет против Украины в групповом раунде Евро-2020. Ожидается, что тренер разорвет контракт с национальной командой.

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