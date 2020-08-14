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Espreso.tvСпорт"Бавария" разгромила "Барселону" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

"Бавария" разгромила "Барселону" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов


фото: Getty Images
В четвертьфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" победила испанскую "Барселону" со счетом 8:2

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

За "Барселону" сегодня отметился лишь Луис Суарес, а за "Баварию" Томас Мюллер, Иван Перишич, Джошуа Киммо, Роберт Левандовски, Филипп Коутиньо и Серж Гнабри. Защитник мюнхенцев Давид Алаба забил гол в свои ворота на 7-й минуте матча.

В полуфинале Лиги чемпионов "Бавария" сыграет против победителя пары "Манчестер Сити" - "Лион", которые свой матч проведут 15 августа.

Лига чемпионов

1/4 финала

14 августа, пятница

"Барселона" (Испания) - "Бавария" (Германия) 2:8

Голы: Алаба, 7 (аг.), Суарес, 57 - Мюллер, 4, 31, Перишич, 22 Гнабри, 28 Кимми, 63, Левандовски, 82, Коутиньо, 85, 88

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