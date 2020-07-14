Украинец отказался от боя с лучшим боксером мира
Об этом сообщает The Athletic.
По информации издания, Сергей Деревянченко находится на финальной стадии переговоров с чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Джермаллом Чарли.
Бой Деревянченко - Чарли состоится в сентябре или октябре 2020 года в США.
Таким образом, украинцу не удалось договориться о поединке с Саулем Альваресом, который лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
Альварес является обладателем "франчайзингового" титула WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе и является чемпионом WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг).
- Напомним, 1 июля промоутер Сауля Альвареса заявил, что его следующим соперником не будет обладатель чемпионского титула, что увеличило шансы на поединок с мексиканцем Сергея Деревянченко.
- 7 июля стало известно, что Сауль Альварес предложил Сергею Деревянченко за поединок $2,6 млн.
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