Украинец отказался от боя с лучшим боксером мира

14 июля, 2020, 09:40

Украинец Сергей Деревянченко не смог договориться о бое с мексиканцем Саулем Альваресом и встретится с американцем Джермаллом Чарли

Об этом сообщает The Athletic.

По информации издания, Сергей Деревянченко находится на финальной стадии переговоров с чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) Джермаллом Чарли.

Бой Деревянченко - Чарли состоится в сентябре или октябре 2020 года в США.

Таким образом, украинцу не удалось договориться о поединке с Саулем Альваресом, который лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

Альварес является обладателем "франчайзингового" титула WBC и пояса WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе и является чемпионом WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Напомним, 1 июля промоутер Сауля Альвареса заявил, что его следующим соперником не будет обладатель чемпионского титула, что увеличило шансы на поединок с мексиканцем Сергея Деревянченко.

7 июля стало известно, что Сауль Альварес предложил Сергею Деревянченко за поединок $2,6 млн.

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