Стало известно, сколько самый лучший боксер мира предложил за бой украинцу
Об этом сообщает BoxingNews24 .
По словам чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Билли Джо Сондерса, украинец получил от команды Сауля Альвареса не слишком выгодное предложение в $ 2,6 млн, поэтому он сомневается, что Сергей Деревянко Ульянченко согласится встретиться с мексиканцем в сентябре.
"Деревянченко предложили половину гонорара за бой с Головкиным, поэтому я сомневаюсь, что он подерется с Альваресом. Я знаю об этом наверняка. Ведь Сергею предложили половину от того, что он заработал за поединок с Головкиным", - сказал Сондерс.
За бой с чемпионом мира IBF (Всемирной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанцем Геннадием Головкиным в октябре 2019 года украинец получил $ 5,2 млн. Сергей Деревянченко уступил фавориту противоречивым судейским решением.
Альварес является обладателем титулов WBC (Всемирного боксерского совета) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в среднем весе и пояса WBA во втором среднем весе. Он возглавляет престижный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
- Напомним, 1 июля промоутер Сауля Альвареса заявил, что его следующим соперником НЕ БУДЕТ обладатель чемпионского титула, что увеличило шансы на поединок с мексиканцем Сергея Деревянченко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-
-
Читайте также
-
6 июля, 2020 Капитаны бумажных морей
-
6 июля, 2020 В ночь на Купала цветок искала. Украина древняя
-