 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФорвард "Динамо" Супряга может продолжить карьеру в "Наполи"

Форвард "Динамо" Супряга может продолжить карьеру в "Наполи"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Итальянский "Наполи" претендует на форварда киевского "Динамо" Владислава Супрягу

Об этом сообщает areanapoli.it .

Трансферу может помешать позиция главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу, который не хочет, чтобы клуб продавал перспективного нападающего.

"Наполи" очень заинтересован в Супряге, но в настоящее время этот форвард считается таким, кто не продается киевским "Динамо", которое только недавно вернуло Владислава из аренды в Днепре-1. Он прогрессирует, адаптируется к новым товарищам по команде, однако его продажа невозможна, потому что Мирча Луческу сначала хочет полностью оценить его перспективы", - заявил агент Стефано Антонелли.

В прошлом сезоне Владислав Супряга играл в аренде за "Днепр-1", он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 августа, 2020 вторник

больше новостей

18 августа, 2020 вторник

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать