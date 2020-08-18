Форвард "Динамо" Супряга может продолжить карьеру в "Наполи"
Об этом сообщает areanapoli.it .
Трансферу может помешать позиция главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу, который не хочет, чтобы клуб продавал перспективного нападающего.
"Наполи" очень заинтересован в Супряге, но в настоящее время этот форвард считается таким, кто не продается киевским "Динамо", которое только недавно вернуло Владислава из аренды в Днепре-1. Он прогрессирует, адаптируется к новым товарищам по команде, однако его продажа невозможна, потому что Мирча Луческу сначала хочет полностью оценить его перспективы", - заявил агент Стефано Антонелли.
В прошлом сезоне Владислав Супряга играл в аренде за "Днепр-1", он провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 1 результативную передачу.
- 11 августа сообщалось, что "Динамо" хочет получить 15 млн евро за форварда Владислава Супрягу.
- 12 августа стало известно, что Владислав Супряга может перейти в итальянскую "Аталанту" и стать одноклубником другого украинца - Руслана Малиновского.
- 13 августа "Динамо" отказалось продавать Супрягу итальянской "Болонье".
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