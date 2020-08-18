Агент Гвардиолы отреагировал на слухи о возвращении тренера в "Барселону"
18 августа, 2020, 14:41
Агент главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы отверг возможность возвращения испанца в "Барселону"
Об этом сообщает Goal .
По словам агента тренера Хосе Марии Оробитг, сейчас возвращение Хосепа Гвардиолы в "Барселону" невозможно.
"Пеп останется в" Манчестер Сити ". Это сто процентов. Возвращение в" Барселону "? В настоящее время это невозможно", - сказал агент.
Хосеп Гвардиола тренировал "Барселону" с 2008 до 2012 года.
Должность главного тренера каталонцев освободилась 17 августа после отставки Кике Сетьена.
- 17 августа сообщалось, что главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман возглавит испанскую "Барселону" .
- Француз Арсен Венгер предложил свою кандидатуру на пост главного тренера сборной Нидерландов вместо Рональда Кумана.
- Генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау подтвердил, что испанский клуб ведет переговоры с Рональдом Куманом .
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