 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортАгент Гвардиолы отреагировал на слухи о возвращении тренера в "Барселону"

Агент Гвардиолы отреагировал на слухи о возвращении тренера в "Барселону"


фото: Getty Images
Агент главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы отверг возможность возвращения испанца в "Барселону"

Об этом сообщает Goal .

По словам агента тренера Хосе Марии Оробитг, сейчас возвращение Хосепа Гвардиолы в "Барселону" невозможно.

"Пеп останется в" Манчестер Сити ". Это сто процентов. Возвращение в" Барселону "? В настоящее время это невозможно", - сказал агент.

Хосеп Гвардиола тренировал "Барселону" с 2008 до 2012 года.

Должность главного тренера каталонцев освободилась 17 августа после отставки Кике Сетьена.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 августа, 2020 вторник

больше новостей

18 августа, 2020 вторник

17 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать