Агент Гвардиолы отреагировал на слухи о возвращении тренера в "Барселону"

18 августа, 2020, 14:41

Агент главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы отверг возможность возвращения испанца в "Барселону"

Об этом сообщает Goal .

По словам агента тренера Хосе Марии Оробитг, сейчас возвращение Хосепа Гвардиолы в "Барселону" невозможно.

"Пеп останется в" Манчестер Сити ". Это сто процентов. Возвращение в" Барселону "? В настоящее время это невозможно", - сказал агент.

Хосеп Гвардиола тренировал "Барселону" с 2008 до 2012 года.

Должность главного тренера каталонцев освободилась 17 августа после отставки Кике Сетьена.

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