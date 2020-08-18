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Espreso.tvСпортСтало известно, кто может заменить Кумана в сборной Нидерландов

Стало известно, кто может заменить Кумана в сборной Нидерландов


фото: Getty Images
Француз Арсен Венгер предложил свою кандидатуру на пост главного тренера сборной Нидерландов вместо Рональда Кумана, который возглавит "Барселону"

Об этом сообщает Daily Mail .

По данным источника, 70-летний Венгер обратился в нидерландский футбольную ассоциацию и сообщил о готовности сменить на этом посту Рональда Кумана, который, вероятно, возглавит "Барселону".

В ноябре 2019 Венгер занял должность руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола. К этому француз тренировал английский "Арсенал" с 1996 по 2018 год.

В контракте Рональда Кумана с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть сборную, если он получит предложение от "Барселоны".

Нидерланды являются соперником сборной Украины на групповом раунде Евро-2020.

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