Стало известно, кто может заменить Кумана в сборной Нидерландов
Об этом сообщает Daily Mail .
По данным источника, 70-летний Венгер обратился в нидерландский футбольную ассоциацию и сообщил о готовности сменить на этом посту Рональда Кумана, который, вероятно, возглавит "Барселону".
В ноябре 2019 Венгер занял должность руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола. К этому француз тренировал английский "Арсенал" с 1996 по 2018 год.
В контракте Рональда Кумана с Королевским футбольным союзом Нидерландов есть пункт, позволяющий ему покинуть сборную, если он получит предложение от "Барселоны".
Нидерланды являются соперником сборной Украины на групповом раунде Евро-2020.
- 17 августа сообщалось, что главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман возглавит испанскую "Барселону" .
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