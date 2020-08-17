Сбивание самолета МАУ: Енин заявил, что на расследование может уйти 5 лет

17 августа, 2020, 16:42

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что расследование сбивания самолета Международных авиалиний Украины в Иране может затянуться на 5 лет

Об этом он сообщил в интервью Цензор.Нет .

Енин отметил, что сроки расследования сбивания самолета МАУ в Иране будут зависеть от политической воли иранской стороны.

Он не исключает, что на расследование катастрофы может уйти 5 лет.

"Если мы посмотрим на аналогичную практику расследования других авиационных катастроф, вспомним, например, ситуацию со сбиванием над Черным морем российского самолета, на борту которого находились граждане России и Израиля, процесс урегулирования длился около 2 лет. Если мы говорим о возможности использования международных судов, то там нижняя планка начинается с отметки 5 лет ", - отметил Енин.

Отметим, авиакатастрофа произошла 8 января 2020 года во время взлета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту. Через несколько дней иранские власти признали, что самолет был сбит их ракетами.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал вследствие попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Иран обязался выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе украинского самолета только после завершения расследования.

Впоследствии, глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что выплатить компенсацию за сбивание самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) должны европейские страховые компании.

12 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что заявление из Ирана о том, что страна не будет выплачивать МАУ компенсацию за сбитый в январе самолет, не является официальной позицией страны .

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