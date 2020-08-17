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Espreso.tvОбществоСбивание самолета МАУ: Енин заявил, что на расследование может уйти 5 лет

Сбивание самолета МАУ: Енин заявил, что на расследование может уйти 5 лет


фото: reuters
Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что расследование сбивания самолета Международных авиалиний Украины в Иране может затянуться на 5 лет

Об этом он сообщил в интервью Цензор.Нет .

Енин отметил, что сроки расследования сбивания самолета МАУ в Иране будут зависеть от политической воли иранской стороны.

Он не исключает, что на расследование катастрофы может уйти 5 лет.

"Если мы посмотрим на аналогичную практику расследования других авиационных катастроф, вспомним, например, ситуацию со сбиванием над Черным морем российского самолета, на борту которого находились граждане России и Израиля, процесс урегулирования длился около 2 лет. Если мы говорим о возможности использования международных судов, то там нижняя планка начинается с отметки 5 лет ", - отметил Енин.

  • Отметим, авиакатастрофа произошла 8 января 2020 года во время взлета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту. Через несколько дней иранские власти признали, что самолет был сбит их ракетами.
  • Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал вследствие попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
  • Иран обязался выплатит компенсации семьям погибших в катастрофе украинского самолета только после завершения расследования.
  • Впоследствии, глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что выплатить компенсацию за сбивание самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) должны  европейские страховые компании.
  • 12 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что заявление из Ирана о том, что страна не будет выплачивать МАУ компенсацию за сбитый в январе самолет, не является официальной позицией страны .

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