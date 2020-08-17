"Барселона" объявила об увольнении тренера после позора в Лиге чемпионов

17 августа, 2020, 21:49

Испанская "Барселона" расторгла контракт с главным тренером Кике Сетьеном

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".

Имя нового тренера будет объявлено в ближайшие дни.

"Новый тренер будет объявлен в ближайшие дни в рамках широкомасштабной реструктуризации основной команды", - говорится в сообщении испанского клуба.

61-летний Кике Сетьен возглавил "Барселону" в январе 2019-го года. Под его руководством команда провела 25 матчей, одержала 16 побед, 4 ничьи и 5 раз проиграли.