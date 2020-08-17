"Барселона" объявила об увольнении тренера после позора в Лиге чемпионов
17 августа, 2020, 21:49
Испанская "Барселона" расторгла контракт с главным тренером Кике Сетьеном
Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".
Имя нового тренера будет объявлено в ближайшие дни.
"Новый тренер будет объявлен в ближайшие дни в рамках широкомасштабной реструктуризации основной команды", - говорится в сообщении испанского клуба.
61-летний Кике Сетьен возглавил "Барселону" в январе 2019-го года. Под его руководством команда провела 25 матчей, одержала 16 побед, 4 ничьи и 5 раз проиграли.
- Напомним, 14 августа в четвертьфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" победила испанскую "Барселону" со счетом 8: 2 .
- 15 августа сообщалось, что "Барселона" предложила контракт бывшему тренеру английского "Тоттенхэма" аргентинцу Почеттино.
- 17 августа сообщалось, что главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман возглавит испанскую "Барселону" .
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