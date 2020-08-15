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Espreso.tvСпорт"Барселона" нашла замену главному тренеру, который опозорился с "Баварией"

"Барселона" нашла замену главному тренеру, который опозорился с "Баварией"


фото: Reuters
Испанская "Барселона" предложила контракт бывшему тренеру английского "Тоттенхэма" аргентинцу Почеттино

Об этом сообщает Diario Sport.

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу выбрал Мауриса Поччеттино главным претендентом на смену Кике Сетьену на посту главного тренера.

Бартомеу хотел назначить Почеттино еще в январе 2020 года, но принял предложение спортивного директора клуба Эрика Абидаля, который настаивал на назначении Кике Сетьена.

Кандидатуру аргентинца также всегда одобрял форвард "Барселоны" Лионель Месси.

Почеттино хочет заключить контракт не менее чем на три года, но из-за возможной смены руководства клуба ему предложили контракт по схеме "1+1".

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