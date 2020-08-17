Поджог авто проекта "Схемы": журналистам должна быть предложена защита, - Мендель

17 августа, 2020, 15:50

Офис президента обеспокоен информацией о поджоге машины команды проекта "Схемы"

Об этом написала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook.

"Высшее руководство государства заинтересовано в прозрачности и беспристрастности расследований, защите свободы слова и скорейшем истинном результате", - подчеркнула Мендель.

Она считает, что журналистам должна быть предложена защита, если они сочтут, что она им нужна.

"А главное - все случаи таких атак должны быть не просто зафиксированы, а разобраны до деталей, а виновные - найдены", - добавила она.

В ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекта журналистских расследований "Схемы".

Полиция Киевской области начала уголовное производство по факту пожара автомобиля проекта "Схемы"

Управление государственной охраны отрицает слежку за журналистами проекта "Схемы" в связи с поджогом автомобиля.