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Espreso.tvОбществоПоджог авто проекта "Схемы": журналистам должна быть предложена защита, - Мендель

Поджог авто проекта "Схемы": журналистам должна быть предложена защита, - Мендель


фото: tvc
Офис президента обеспокоен информацией о поджоге машины команды проекта "Схемы"

Об этом написала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook.

"Высшее руководство государства заинтересовано в прозрачности и беспристрастности расследований, защите свободы слова и скорейшем истинном результате", - подчеркнула Мендель.

Она считает, что журналистам должна быть предложена защита, если они сочтут, что она им нужна.

"А главное - все случаи таких атак должны быть не просто зафиксированы, а разобраны до деталей, а виновные - найдены", - добавила она.

  • В ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекта журналистских расследований "Схемы".
  • Полиция Киевской области начала уголовное производство по факту пожара автомобиля проекта "Схемы"
  • Управление государственной охраны отрицает слежку за журналистами проекта "Схемы" в связи с поджогом автомобиля.

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