Поджог авто проекта "Схемы": журналистам должна быть предложена защита, - Мендель
17 августа, 2020, 15:50
Офис президента обеспокоен информацией о поджоге машины команды проекта "Схемы"
Об этом написала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook.
"Высшее руководство государства заинтересовано в прозрачности и беспристрастности расследований, защите свободы слова и скорейшем истинном результате", - подчеркнула Мендель.
Она считает, что журналистам должна быть предложена защита, если они сочтут, что она им нужна.
"А главное - все случаи таких атак должны быть не просто зафиксированы, а разобраны до деталей, а виновные - найдены", - добавила она.
- В ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекта журналистских расследований "Схемы".
- Полиция Киевской области начала уголовное производство по факту пожара автомобиля проекта "Схемы"
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Управление государственной охраны отрицает слежку за журналистами проекта "Схемы" в связи с поджогом автомобиля.
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