Поджог авто проекта "Схемы": в УДО отрицали слежку за журналистами

17 августа, 2020, 13:27

Управление государственной охраны отрицает слежку за журналистами проекту "Схемы" в связи с поджогом автомобиля

Об этом говорится в сообщении УГО в Facebook.

Сообщается, что военнослужащие УГО не осуществляли действий по наблюдению за съемочной группой "Схем".

"Более того, мы полностью открыты для любых проверок по этим фактам", - говорится в сообщении.

Журналист проекту "Схемы" Михаил Ткач заявил, что за этим авто следили в УГО.

"При снятии и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что по нашему авто и за нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО.", - написал Ткач.

В ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекта журналистских расследований "Схемы".