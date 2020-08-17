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Espreso.tvОбществоПоджог авто проекта "Схемы": в УДО отрицали слежку за журналистами

Поджог авто проекта "Схемы": в УДО отрицали слежку за журналистами


фото: rfe
Управление государственной охраны отрицает слежку за журналистами проекту "Схемы" в связи с поджогом автомобиля

Об этом говорится в сообщении УГО в Facebook.

Сообщается, что военнослужащие УГО не осуществляли действий по наблюдению за съемочной группой "Схем".

"Более того, мы полностью открыты для любых проверок по этим фактам", - говорится в сообщении.

Журналист проекту "Схемы" Михаил Ткач заявил, что за этим авто следили в УГО.

"При снятии и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что по нашему авто и за нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО.", - написал Ткач.

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