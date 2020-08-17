Поджог авто проекта "Схемы": в УДО отрицали слежку за журналистами
17 августа, 2020, 13:27
Управление государственной охраны отрицает слежку за журналистами проекту "Схемы" в связи с поджогом автомобиля
Об этом говорится в сообщении УГО в Facebook.
Сообщается, что военнослужащие УГО не осуществляли действий по наблюдению за съемочной группой "Схем".
"Более того, мы полностью открыты для любых проверок по этим фактам", - говорится в сообщении.
Журналист проекту "Схемы" Михаил Ткач заявил, что за этим авто следили в УГО.
"При снятии и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что по нашему авто и за нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО.", - написал Ткач.
- В ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекта журналистских расследований "Схемы".
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