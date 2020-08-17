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Espreso.tvОбществоПоджог авто проекта "Схемы": Нацполиция открыла дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества"

Поджог авто проекта "Схемы": Нацполиция открыла дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества"

Полиция Киевской области начала уголовное производство по факту пожара автомобиля проекта "Схемы"

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Событие квалифицировано как умышленное уничтожение или повреждение имущества.

"Ночью по спецлинии" 102 "поступило сообщение о возгорании автомобиля в городе Бровары. Также повреждения получила и машина, которая была припаркована рядом", - говорится в сообщении.

Полция отобрала образцы для проведения исследования по установлению причин возгорания авто. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

 

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