Поджог авто проекта "Схемы": Нацполиция открыла дело по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества"
17 августа, 2020, 11:30
"Ночью по спецлинии" 102 "поступило сообщение о возгорании автомобиля в городе Бровары. Также повреждения получила и машина, которая была припаркована рядом", - говорится в сообщении.
Полиция Киевской области начала уголовное производство по факту пожара автомобиля проекта "Схемы"
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Событие квалифицировано как умышленное уничтожение или повреждение имущества.
"Ночью по спецлинии" 102 "поступило сообщение о возгорании автомобиля в городе Бровары. Также повреждения получила и машина, которая была припаркована рядом", - говорится в сообщении.
Полция отобрала образцы для проведения исследования по установлению причин возгорания авто. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
- В ночь на 17 августа в Броварах Киевской области неизвестные сожгли автомобиль проекту журналистских расследований "Схемы".
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