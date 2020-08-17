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Espreso.tvЭкономикаНБУ рассчитывает на второй транш МВФ в этом году, - Шевченко

НБУ рассчитывает на второй транш МВФ в этом году, - Шевченко

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, свежий макропрогноз построен на предположении, что второй транш в этом году будет

Об этом председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал в интервью РБК-Украина .

"На данный момент наш свежий макропрогноз построен на предположении, что второму траншу в этом году быть. Вместе с правительством мы сфокусировались на выполнении положений Меморандума", - сказал Шевченко.

По его словам, в настоящее время НБУ и правительство успешно движутся по выполнению положений Меморандума, в частности структурных маяков.

Шевченко отметил, что сейчас Нацбанк находится в постоянном диалоге как с МВФ, так и с другими международными партнерами.

"Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в течение текущего года", - подчеркнул глава НБУ.

  • Напомним, Международный валютный фонд 10 июня одобрил предоставление Украине $ 5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by сроком на 1,5 года.
  • Украина официально получила первый транш МВФ в размере $ 2,1 млрд грн 12 июня.
  • До конца года Украина рассчитывает на $ 700 млн Всемирного банка, $ 1,4 млрд от МВФ и 1, млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС, говорят в Минфине.

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