НБУ рассчитывает на второй транш МВФ в этом году, - Шевченко
Об этом председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал в интервью РБК-Украина .
"На данный момент наш свежий макропрогноз построен на предположении, что второму траншу в этом году быть. Вместе с правительством мы сфокусировались на выполнении положений Меморандума", - сказал Шевченко.
По его словам, в настоящее время НБУ и правительство успешно движутся по выполнению положений Меморандума, в частности структурных маяков.
Шевченко отметил, что сейчас Нацбанк находится в постоянном диалоге как с МВФ, так и с другими международными партнерами.
"Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в течение текущего года", - подчеркнул глава НБУ.
- Напомним, Международный валютный фонд 10 июня одобрил предоставление Украине $ 5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by сроком на 1,5 года.
- Украина официально получила первый транш МВФ в размере $ 2,1 млрд грн 12 июня.
- До конца года Украина рассчитывает на $ 700 млн Всемирного банка, $ 1,4 млрд от МВФ и 1, млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС, говорят в Минфине.
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