НБУ рассчитывает на второй транш МВФ в этом году, - Шевченко

17 августа, 2020, 14:07

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, свежий макропрогноз построен на предположении, что второй транш в этом году будет

Об этом председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал в интервью РБК-Украина .

"На данный момент наш свежий макропрогноз построен на предположении, что второму траншу в этом году быть. Вместе с правительством мы сфокусировались на выполнении положений Меморандума", - сказал Шевченко.

По его словам, в настоящее время НБУ и правительство успешно движутся по выполнению положений Меморандума, в частности структурных маяков.

Шевченко отметил, что сейчас Нацбанк находится в постоянном диалоге как с МВФ, так и с другими международными партнерами.

"Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в течение текущего года", - подчеркнул глава НБУ.

Напомним, Международный валютный фонд 10 июня одобрил предоставление Украине $ 5 млрд в рамках кредитования по программе stand-by сроком на 1,5 года.

Украина официально получила первый транш МВФ в размере $ 2,1 млрд грн 12 июня.

До конца года Украина рассчитывает на $ 700 млн Всемирного банка, $ 1,4 млрд от МВФ и 1, млрд евро по новой программе макрофинансовой помощи от ЕС, говорят в Минфине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb