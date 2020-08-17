Дело ПриватБанка: НАБУ сотрудничает с ФБР

17 августа, 2020, 14:26

17 августа глава НАБУ Артем Сытник заявил, что не будет разглашать детали следствия по олигарху Игорю Коломойскому, подчеркнув, что ведомство сотрудничает с ФБР

Об этом директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .

На вопрос журналистов, получало ли ведомство какие-нибудь запросы из США в отношении Игоря Коломойского, то отметил:

Читайте также: Из-за Коломойского США показывают Украины источник средств, - Бессмертный

"Единственное, что я могу разгласить - это то, что у нас давно подписан меморандум о сотрудничестве с FBI. Отдельные люди очень хотели его почитать, даже целый иск был по этому поводу в Окружном административном суде Киева, где просили нас показать этот меморандум некой общественной организации. Но это решение не вступило в силу".

Напомним, 4 августа 2020 года ФБР пришло с обысками в офисы компании Optima в городах Кливленд и Майами.

Позже, 6 августа, Минюст США подал гражданскую жалобу с требованием конфисковать в Техасе и Кентукки имущество, принадлежащее подконтрольной украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому компании

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо