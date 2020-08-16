Протесты в Беларуси: падение режима или усиление российского влияния
16 августа, 2020, 10:00 Николай Княжицкий
События, происходящие сейчас в Беларуси, не могут быть далекими для украинцев. Для каждого из нас Беларусь - это общая цивилизация, общая история, братский народ. Страна долгие годы является заложником диктатора
Лукашенко делал все, чтобы полностью уничтожить любое национальное движение и запретить деятельность национальных политиков. Но терпение лопнуло и белорусы восстали, вышли на акции протеста. Что может ожидать страну дальше? Падение режима, борьба двух пророссийских сил: авторитарной и демократической или усиление влияния России? Об этом в новом блоге Николая Княжицкого на Еспресо.
Львов. Позади меня памятник Адаму Мицкевичу - великому польскому поэту, но многие считают его основателем белорусской литературы. И не случайно на одной из главных площадей моего родного города стоит памятник поэту, который писал на польском, но которого многие считают белорусом.
События, происходящие сейчас в Беларуси, не могут быть чужды для нас, украинцев. Для каждого украинца Беларусь - это не просто братский народ (между прочим, белорусский язык является ближайшим к украинскому по своему лексическому запасу). Для нас всех Беларусь - это общая история. Для нас всех Беларусь - это общая цивилизация. Не нужно забывать и о том, что очень много украинцев живет и сейчас на Бересте, на территории Беларуси, в других регионах этой прекрасной, замечательной и живописной страны. Страны, которая уже более 26 лет является заложником пиратов во главе с Лукашенко, вернее, главного пирата, потому что Лукашенко - диктатор, правящий этой страной единолично.
И вот белорусы поднялись. Очень много людей наблюдает за тем, что получится у них. Мы прекрасно понимаем, что Лукашенко делал все, чтобы полностью уничтожить любое национальное движение, чтобы запретить деятельность национальных политиков, которые вынуждены были покинуть Беларусь. И многие из нас говорили, когда это началось, что фактически между собой враждуют две, так сказать, пророссийские, партии: демократическая и авторитарная. Но нет. Когда смотрим мы сегодня на картинки из Беларуси, на беспокоящие нас видео из этой страны, мы понимаем, что в этом соревновании шансы России снова полностью взять под контроль этот прекрасный край только растут.
События, происходящие сейчас в Беларуси, не могут быть чужды для нас, украинцев. Для каждого украинца Беларусь - это не просто братский народ (между прочим, белорусский язык является ближайшим к украинскому по своему лексическому запасу). Для нас всех Беларусь - это общая история. Для нас всех Беларусь - это общая цивилизация. Не нужно забывать и о том, что очень много украинцев живет и сейчас на Бересте, на территории Беларуси, в других регионах этой прекрасной, замечательной и живописной страны. Страны, которая уже более 26 лет является заложником пиратов во главе с Лукашенко, вернее, главного пирата, потому что Лукашенко - диктатор, правящий этой страной единолично.
И вот белорусы поднялись. Очень много людей наблюдает за тем, что получится у них. Мы прекрасно понимаем, что Лукашенко делал все, чтобы полностью уничтожить любое национальное движение, чтобы запретить деятельность национальных политиков, которые вынуждены были покинуть Беларусь. И многие из нас говорили, когда это началось, что фактически между собой враждуют две, так сказать, пророссийские, партии: демократическая и авторитарная. Но нет. Когда смотрим мы сегодня на картинки из Беларуси, на беспокоящие нас видео из этой страны, мы понимаем, что в этом соревновании шансы России снова полностью взять под контроль этот прекрасный край только растут.
Но мы сочувствуем и болеем за белорусов. И когда мы смотрим на все эти кадры, мы видим все чаще их герб, Погоню, и видим бело-красно-белый флаг. Именно под этим флагом, который в свое время запретил Лукашенко существовала и работала Белорусская народная республика в 1918 году. Этот флаг стал символом национального возрождения. И когда поднимаются люди на борьбу против тирана и диктатора, ничего другого, кроме сильных национальных ценностей, не может их объединить. И сейчас объединяет. Мы с вами. Жыве Беларусь!
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