Протесты в Беларуси: падение режима или усиление российского влияния

16 августа, 2020, 10:00

Николай Княжицкий

События, происходящие сейчас в Беларуси, не могут быть далекими для украинцев. Для каждого из нас Беларусь - это общая цивилизация, общая история, братский народ. Страна долгие годы является заложником диктатора

Лукашенко делал все, чтобы полностью уничтожить любое национальное движение и запретить деятельность национальных политиков. Но терпение лопнуло и белорусы восстали, вышли на акции протеста. Что может ожидать страну дальше? Падение режима, борьба двух пророссийских сил: авторитарной и демократической или усиление влияния России? Об этом в новом блоге Николая Княжицкого на Еспресо.

Львов. Позади меня памятник Адаму Мицкевичу - великому польскому поэту, но многие считают его основателем белорусской литературы. И не случайно на одной из главных площадей моего родного города стоит памятник поэту, который писал на польском, но которого многие считают белорусом.



События, происходящие сейчас в Беларуси, не могут быть чужды для нас, украинцев. Для каждого украинца Беларусь - это не просто братский народ (между прочим, белорусский язык является ближайшим к украинскому по своему лексическому запасу). Для нас всех Беларусь - это общая история. Для нас всех Беларусь - это общая цивилизация. Не нужно забывать и о том, что очень много украинцев живет и сейчас на Бересте, на территории Беларуси, в других регионах этой прекрасной, замечательной и живописной страны. Страны, которая уже более 26 лет является заложником пиратов во главе с Лукашенко, вернее, главного пирата, потому что Лукашенко - диктатор, правящий этой страной единолично.



И вот белорусы поднялись. Очень много людей наблюдает за тем, что получится у них. Мы прекрасно понимаем, что Лукашенко делал все, чтобы полностью уничтожить любое национальное движение, чтобы запретить деятельность национальных политиков, которые вынуждены были покинуть Беларусь. И многие из нас говорили, когда это началось, что фактически между собой враждуют две, так сказать, пророссийские, партии: демократическая и авторитарная. Но нет. Когда смотрим мы сегодня на картинки из Беларуси, на беспокоящие нас видео из этой страны, мы понимаем, что в этом соревновании шансы России снова полностью взять под контроль этот прекрасный край только растут.