Вторжение или гибридизация? Как Россия может воспользоваться протестами в Беларуси

16 августа, 2020, 10:52

"Самый вкусный пломбир в мире" и "ровные дороги" обратились в пепел. Украинцам стоит поискать какой-то другой идеал государственного деятеля - много лет подряд им был Александр Лукашенко

Но протесты в Беларуси всех - от айтишников до тех, кто тракторы гаечным ключом собирает, показали, что разновидности Януковича одинаковы. Со вкусом горячей человеческой крови, утоптанной в мостовую.

Никто не мог спрогнозировать, что следующее восстание будет в Беларуси - стране настолько стерильной от оппозиционных движений, и теперь неясно, какой именно чертополох вырастет первым на выжженном Батькой поле. Как минимум, он уже проиграл. Недаром же министр иностранных дел Литвы Линас уже откровенно называет Лукашенко "экс-президентом". Интрига - станет ли Беларусь еще одной жертвой ползучей гибридной агрессии Российской Федерации. Которой не сильно хочется тратиться еще одну войну, но удержать Беларусь в орбите своего влияния необходимо, ибо только имидж собирателя "земель русских" в кальку СССР удерживает власть Путина на плаву.

Сейчас в Беларуси цугцванг для всех участников событий. После того, как весь мир облетели кадры Associated Press с расстрелами в упор силовиками Александра Тарайковского - выйти и просто извиниться уже не получится. Также не получится врать дальше, как это делал министр внутренних дел Юрий Караев, что это протестующие нападали на доблестный ОМОН, а потом сами себя взрывали. Потому что очень чесалось делать "цветные революции" по западным лекалам.

По состоянию на воскресенье, 16 августа все участники белорусского движа загнали себя в цугцванг. Лукашенко еще пытается доказать свою легитимность, собирая свой облик "Антимайдан" - с выводом бюджетников на улицу. Однако если протестующие белорусы во время марша на 14.00 попытаются перейти к более активным, чем просто хлопки в ладоши и гуляния, действиям - в игру может вступить Российская Федерация. Она сразу может использовать вчерашний призыв Александра Лукашенко: "Путин, помоги!" - и введут российские войска. Хотя очевидно, что зайдет Росгвардия.

Которая, согласно недавно принятому закону, имеет право действовать за рубежом РФ без объявления войны. Причем, все это Путин может сделать абсолютно легально, по договору о Союзном государстве с Беларусью.

Не перейти к активным действиям - значит тоже проиграть. И отдать власть Цепкало, Бабарыко и семье Тихановских. У Лукашенко это понимают. Время играет против него - его власть еще легитимна, но не настолько абсолютна, как несколько недель назад.









Что делать в этой ситуации Российской Федерации, для которой события в Беларуси тоже стали сюрпризом?

Если Александр Лукашенко остается, он может удержать власть только на

кремлевских штыках. А значит, его скоро заменят на более симпатичную и послушную марионетку, бережно выращенную с участием фабрики талантов ФСБ. Если убежит, то горе побежденным вдвойне. Для РФ иметь на своей территории сразу двух лузеров - Виктора Януковича и Александра Лукашенко - это уже слишком. Слишком палевно и накладно.

Если в Беларуси побеждает восстание,

это знак для уже чисто российского плебса - ничья власть не вечна. И нечего обманывать людей референдумами и переписыванием Конституции - если может получиться улица и утереть нос своем карлику. Если труженики БелАЗа и МАЗа смогли выйти на протесты, то почему россияне, которые там бравируют тем, что не станут никогда на колени, ни разу так и не выползли из мышиной норки.

Прямо Российская Федерация влезть не может - страшно представить, каких денег, человеческих ресурсов потребует война с еще одним соседом. Страшно представить, какие санкции впаяют Москве еще, и как Польша и Литва уже подняли уши вверх - так помнят советскую оккупацию ХХ века. И уже эти два государства станут двигателями нового санкционного пакета против Кремля.

По тому, какие заявления звучат в СМИ и телеграммах, я допускаю, что Путин ставит на мягкий уход Лукашенко и выращивание своего правильного кандидата. С правильной пророссийской ориентацией и фотогеничным лицом. Способ сложный и неоднозначный, не факт, что успешный. Ведь восстание в Беларуси началось от 26-летней усталости Лукашенко. Но поиски самих себя белорусами можно назвать открытыми.

После ухода Лукашенко в тень белорусам надо будет однозначно выяснить, что они хотят и куда идут. Система большого и единого колхоза 100% рухнет - и белорусам предстоит определиться, что они хотят. Россию 2.0 или ориентироваться на антропологически более близкие Польшу и Литву. Белорусы еще переживут свою борьбу за идентичность и свое будущее. В ближайшее время там вынырнут интересные троянские кони. Следим, собираем свое СНБО и вооружаем наши войска. Есть 1048 километров границы, которые в разных грязных формах захочет использовать Российская Федерация.

Пока Польша и Литва уже активно раскачивают неповоротливую Европу в анамнезе коронавируса, наш Главнокомандующий только освоил... капслок. Это при том, что Польше и Литве, которые находятся в НАТО, угрозы России не так страшны, как официальному Киеву, который в последнее время боится называть войну войной и заменил более или менее здоровую дискуссию Минского формата на дом престарелых в лицах Кравчука и Фокина.

Печально, что в период, когда Польша, Литва и Украина могли бы оформиться в

образцовых региональных лидеров, умело продолжая идею Люблинского треугольника, мы отстаем. Потому что президент боится эксцессов, а его секретарь с амбициями вице-президента Андрей Ермак больше любит ссориться с журналистами, чем думать о перспективах.