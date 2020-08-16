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Espreso.tvМирЭкс-заместитель главы КГБ Беларуси призвал срочно собрать парламент

Экс-заместитель главы КГБ Беларуси призвал срочно собрать парламент

Иван Юркин
фото: oo-spb.by
Экс-заместитель главы КГБ генерал-майор в отставке Иван Юркин выступил с осуждением насилия в отношении участников массовых акций протеста и предложил провести экстренные парламентские слушания по ситуации в Беларуси с участием "избранников народа"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина передает Еспресо.TV.

"События в Республике Беларусь близки к апогею. Не исключено, что может снова пролиться кровь. Я осуждаю эти избиения. Избиение протестующих - это неприемлемая форма прекращения протеста. Должны работать другие формы, прежде всего, переговорный процесс", - заявил он.

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"Мы белорусы - памяркоуны (рассудительный, - ред.) народ, мудрые, мирные люди. Я как бывший заместитель главы Комитета по вопросам безопасности Союзного государства вношу предложение провести заседание депутатского корпуса, который был избран белорусским народом. Они должны внести ясность в ситуацию, которая сложилась, что позволило бы снизить напряженность в обществе и договориться. Необходимо провести экстренные открытые парламентские слушания, чтобы избранники народа высказались, как они оценивают ситуацию на местах", - сказал экс-заместитель главы КГБ.

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Комментируя итоги прошедших президентских выборов, экс-заместитель главы КГБ обратил внимание на нарушения в ходе избирательного процесса и приписки в пользу действующего президента.

"Итоги выборов - в принципе я считаю, что с нарушениями. Я считаю, что были допущены ошибки, и считаю, что приписки в пользу Лукашенко были. Некоторые перестраховались. Судя по тем опросам, которые я лично провел, нарушения были", - заявил Юркин .

Следует отметить, что, как предупреждал в свое время в эфире Еспресо.TV независимый от Кремля российский политолог Валерий Соловей, ФСБ разрабатывает вариант провоцирования кровавых событий в Беларуси, после чего якобы должен собраться белорусский парламент и официально позвать на помощь Российскую Федерацию.

  • Напомним, сегодня, 16 августа, в противовес оппозиционному маршу "За свободу" в Минск свозят бюджетников на Антимайдан. При этом главное требование революционеров остается неизменным - немедленный отказ Лукашенко от президентских полномочий.

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