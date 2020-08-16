В противовес оппозиционному маршу "За свободу" в Минск свозят бюджетников на Антимайдан
Для участия в нем свозятся работники бюджетной сферы и госслужащие, передает Еспресо.TV.
Еще утром на дорогах замечены колонны автобусов.
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Согласно открытым данным, Антимайдан в поддержку Лукашенко организуют пропрезидентское движение "Белая Русь" и близкий не только к Лукашенко, а к Кремлю одновременно политтехнолог Алексей Дзермант (на фото).
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Участникам акции раздают майки с надписью на белорусском языке, что переводится как "Мы едины".
- Напомним, что также сегодня, 16 августа, антилукашенковская оппозиция в 14:00 будет собираться в центре Минска на общегражданский марш "За свободу". Главное его требование - немедленный отказ Лукашенко от президентского поста.
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