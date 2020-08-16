В противовес оппозиционному маршу "За свободу" в Минск свозят бюджетников на Антимайдан

16 августа, 2020, 11:20

Сегодня, 16 августа 2020 года, в 12:00 на площади Независимости, которая является главной в Минске (Беларусь), должен состояться митинг в поддержку Александра Лукашенко

Для участия в нем свозятся работники бюджетной сферы и госслужащие, передает Еспресо.TV.

Еще утром на дорогах замечены колонны автобусов.

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Согласно открытым данным, Антимайдан в поддержку Лукашенко организуют пропрезидентское движение "Белая Русь" и близкий не только к Лукашенко, а к Кремлю одновременно политтехнолог Алексей Дзермант (на фото).

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Участникам акции раздают майки с надписью на белорусском языке, что переводится как "Мы едины".

Напомним, что также сегодня, 16 августа, антилукашенковская оппозиция в 14:00 будет собираться в центре Минска на общегражданский марш "За свободу". Главное его требование - немедленный отказ Лукашенко от президентского поста.

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