Венедиктова подписала представление об отстранении Вовка и судей ОАСК, - СМИ

14 августа, 2020, 21:13

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и других судей

Об этом написал главный редактор Цензор.Нет Юрий Бутусов со ссылкой на источники издания.

"Сегодня вечером генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности семи судей Окружного административного суда Киева, среди них - председателя суда Павла Вовка", - сообщил он.

Бутусов отметил, что теперь ответственность за сохранение Вовка в должности лежит на Высшем совете правосудия.

Напомним, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.

Впоследствии, в ОАСК заявили, что председатель суда, его заместитель и три судьи ОАСК, которые были объявлены в розыск НАБУ за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах .

Председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили повестку о вызове на допрос 17-18 августа.