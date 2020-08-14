"Волынь" прогнала тренера после неудачи в первой лиге

14 августа, 2020, 21:33

Луцкая "Волынь" прекратила сотрудничество с главным тренером Андреем Тлумаком

Об этом сообщает официальный сайт "Волыни".

Также были уволены помощники Тлумака Андрей Сапуга и Павел Котовенко, спортивный директор Валентин Кошельник, а также старший тренер "Волыни" U-19 Руслан Мостовой.

"Очень благодарен за проведенные два года в Луцке, очень благодарен футболистам, клуба и фанатам "Волыни", с которыми у меня был постоянный диалог, они очень тепло меня приняли и я также очень тепло хочу их поблагодарить!" - сказал Андрей Тлумак .

"Волынь" до последнего матча вела борьбу за путевку в УПЛ. В 30-м туре команда проиграла "Минаю" со счетом 1: 0. В результате команда Андрея Тлумака заняла пятую строчку, а клуб из Закарпатья завершил сезон вторым.