"Волынь" прогнала тренера после неудачи в первой лиге
Об этом сообщает официальный сайт "Волыни".
Также были уволены помощники Тлумака Андрей Сапуга и Павел Котовенко, спортивный директор Валентин Кошельник, а также старший тренер "Волыни" U-19 Руслан Мостовой.
"Очень благодарен за проведенные два года в Луцке, очень благодарен футболистам, клуба и фанатам "Волыни", с которыми у меня был постоянный диалог, они очень тепло меня приняли и я также очень тепло хочу их поблагодарить!" - сказал Андрей Тлумак .
"Волынь" до последнего матча вела борьбу за путевку в УПЛ. В 30-м туре команда проиграла "Минаю" со счетом 1: 0. В результате команда Андрея Тлумака заняла пятую строчку, а клуб из Закарпатья завершил сезон вторым.
- 26 июня Тлумак признался, что болеет коронавирусом .
- 13 августа при итогам сезона, в украинскую премьер-лигу вышли "Минай" , "Рух" и "Ингулец".
- "Минай" стал первым сельским клубом, который выиграл первую лигу Украины по футболу.
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