 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортГлавный тренер "Волыни" заразился коронавирусом

Главный тренер "Волыни" заразился коронавирусом


фото: fcvolyn.net
Главный тренер луцкой "Волыни" Андрей Тлумак признался, что болеет коронавирусом

Об этом сообщает Footboom .

Тлумак признался, что он находится на домашнем лечении.

"Мне трудно говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что я болею коронавирусом. Сдал два теста, которые оказались положительными. Нахожусь на домашнем лечении", - сказал украинец.

41-летний тренер и его ассистент Андрей Сапуга отсутствовали на матче 20-го тура первой лиги против одесского "Черноморца" (2: 5).

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

26 июня, 2020 пятница

25 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать