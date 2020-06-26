Главный тренер "Волыни" заразился коронавирусом

26 июня, 2020, 14:14

Главный тренер луцкой "Волыни" Андрей Тлумак признался, что болеет коронавирусом

Об этом сообщает Footboom .

Тлумак признался, что он находится на домашнем лечении.

"Мне трудно говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что я болею коронавирусом. Сдал два теста, которые оказались положительными. Нахожусь на домашнем лечении", - сказал украинец.

41-летний тренер и его ассистент Андрей Сапуга отсутствовали на матче 20-го тура первой лиги против одесского "Черноморца" (2: 5).

26 июня бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Роберто Дюран заразился коронавирусом.