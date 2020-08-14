"Была ошибка в переводе": Енин о заявлении из Ирана об отказе платить компенсацию за сбитый самолет

14 августа, 2020, 21:01

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин подчеркнул, что заявление из Ирана о том, что страна не будет выплачивать МАУ компенсацию за сбитый в январе самолет, либо с ошибками перевели, либо вырвали из контекста

Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24 передает РБК-Украина.

"Я связался с заместителем министра иностранных дел Ирана и получил четкий ответ, что господин Сулеймани (Голамрез Сулеймани - председатель Центральной страховой организации Ирана, - ред.) не уполномочен делать такие заявления от имени правительства. Указанное заявление было ли ошибкой в переводе, либо вырвано из контекста ", - заявил Енин.

Он отметил, что самолет МАУ был застрахован в одной из европейских страховых компаний, однако это не освобождает иранскую сторону от выплаты компенсации.

"С иранской стороной мы договорились, что вопрос выплаты компенсации МАУ будет одним из вопросов для обсуждения во время ближайшего раунда переговоров", - отметил Енин.

По его словам, предварительно, следующий раунд переговоров состоится в середине октября.

Отметим, авиакатастрофа произошла 8 января 2020 во время взлета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившиеся на борту. Через несколько дней иранские власти признали, что самолет был сбит их ракетами.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал вследствие попадания в него ракеты , а также, что на тот момент он был исправен.

Иран обязался выплатить компенсации семьям погибших в катастрофе украинского самолета только после завершения расследования.

Впоследствии, глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что выплатить компенсацию за сбивание самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ) должны европейские страховые компании.

12 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что заявление из Ирана о том, что страна не будет выплачивать МАУ компенсацию за сбитый в январе самолет, не является официальной позицией страны .

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