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Espreso.tvСпортПСЖ победил "Аталанту" и вышел в полуфинал ЛЧ

ПСЖ победил "Аталанту" и вышел в полуфинал ЛЧ


фото: Getty Images
В четвертьфинале Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" проиграла французскому ПСЖ со счетом 1:2

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Первый гол в матче забил хорватский полузащитник Марио Пашалич, отличившийся на 27-й минуте после передачи Дувана Сапаты. Сравнить парижанам удалось лишь на 90-й минуте, забил Маркиньос.

Победный гол в матче на счету Эрика Максима Чупо-Мотинга, камерунец отличился на 93-й минуте матча.

Украинец Руслан Малиновский появился на футбольном поле на 59-й минуте, хавбек заменил Алехандро Гомеса.

В полуфинале ПСЖ встретится с победителем пары "Лейпциг" - "Атлетико", которые сыграют завтра, 13 августа. Начало в 22:00.

Лига чемпионов

1/4 финала

12 августа, среда

"Аталанта" (Италия) - ПСЖ (Франция) 1:2

Гол: Пашалич, 27 - Маркиньос, 90, Чупо-Мотинг, 90 + 3

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