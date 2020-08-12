ПСЖ победил "Аталанту" и вышел в полуфинал ЛЧ
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Первый гол в матче забил хорватский полузащитник Марио Пашалич, отличившийся на 27-й минуте после передачи Дувана Сапаты. Сравнить парижанам удалось лишь на 90-й минуте, забил Маркиньос.
Победный гол в матче на счету Эрика Максима Чупо-Мотинга, камерунец отличился на 93-й минуте матча.
Украинец Руслан Малиновский появился на футбольном поле на 59-й минуте, хавбек заменил Алехандро Гомеса.
В полуфинале ПСЖ встретится с победителем пары "Лейпциг" - "Атлетико", которые сыграют завтра, 13 августа. Начало в 22:00.
Лига чемпионов
1/4 финала
12 августа, среда
"Аталанта" (Италия) - ПСЖ (Франция) 1:2
Гол: Пашалич, 27 - Маркиньос, 90, Чупо-Мотинг, 90 + 3
- 10 августа в двух футболистов "Атлетико" диагностировали коронавирус накануне матча Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
10 августа, 2020 Виталий Портников: Белорусам придется сделать выбор
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-
-
Читайте также
-
10 августа, 2020 О доверии к себе, к Бетховену и к розам
-
9 августа, 2020 "Мама, купи мне ножки!"
-