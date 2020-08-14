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Espreso.tvСпортЧерез час матч Лиги чемпионов: второй футболист "Барселоны" заразился коронавирусом

Через час матч Лиги чемпионов: второй футболист "Барселоны" заразился коронавирусом


фото: Getty Images
Защитник испанской "Барселоны" Самуэль Умтити получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".

У французского защитника нет симптомов болезни. Он находится у себя дома, на самоизоляции. Врачи следят за состоянием футболиста.

Основной состав "Барселоны" находится в Лиссабоне, где команда сегодня, 14 августа, сыграет четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии". Начало в 22:00.

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