Стало известно, какой футболист заразился коронавирусом
Об этом сообщает официальный twitter "Барселоны".
Больной игрок чувствует себя хорошо и находится на изоляции у себя дома.
"Я получил положительный тест на COVID-19. Симптомов болезни нет, чувствую себя хорошо. Я нахожусь дома, соблюдаю медицинский протокол. Очень хочу вернуться к тренировкам, но пока придется оставаться дома. Спасибо всем за поддержку", - написал Тодибо.
Футболист не контактировал ни с одним из членов команды, которые 12 августа должны вылететь в Лиссабон для участия в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против немецкой "Баварии". Игра состоится 14 августа.
We hope you recover soon and see you again on the pitch! Todibo reports that he has tested positive for Covid -19 https://t.co/PmJm6WrPjo- FC Barcelona (@FCBarcelona) August 12, 2020
- 12 августа один из игроков "Барселоны" заразился коронавирусом перед четвертьфинал Лиги чемпионов против "Баварии".
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