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Espreso.tvСпортСтало известно, какой футболист заразился коронавирусом

Стало известно, какой футболист заразился коронавирусом


фото: Getty Images
Защитник испанской "Барселоны" Жан-Клер Тодибо заразился коронавирусом

Об этом сообщает официальный twitter "Барселоны".

Больной игрок чувствует себя хорошо и находится на изоляции у себя дома.

"Я получил положительный тест на COVID-19. Симптомов болезни нет, чувствую себя хорошо. Я нахожусь дома, соблюдаю медицинский протокол. Очень хочу вернуться к тренировкам, но пока придется оставаться дома. Спасибо всем за поддержку", - написал Тодибо.

Футболист не контактировал ни с одним из членов команды, которые 12 августа должны вылететь в Лиссабон для участия в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против немецкой "Баварии". Игра состоится 14 августа.

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