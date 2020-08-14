Число жертв взрывов в Бейруте возросло до 178
14 августа, 2020, 17:12
Число погибших в результате мощных взрывов в ливанской столице Бейруте возросло до 178 человек
Об этом сообщает Al-Arabiya.
Согласно отчету Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов, 30 человек пока еще разыскиваются в городе.
Отмечается, что мощные взрывы в порту города повредили шесть больниц и более 20 клиник.
"По предварительной информации, в 15-километровом радиусе после взрыва только половина из 55 медицинских учреждений может полностью работать. Около 40% имеют повреждения и нуждаются в реставрации", - говорится в отчете.
Кроме того, разрушено около 120 школ.
- 4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва.
- Взрывная волна достигла Кипра, находящегося в 250 км к юго-западу от города.
- Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 тыс. людей без жилья , ущерб оценивается более чем в $ 3 млрд.
- В городе вспыхнули антиправительственные протесты .
- По данным СМИ, спецслужбы Ливана в июле этого года предупреждали власти страны о взрывчатых веществах в порту Бейрута, которые могут разрушить город.
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