Число жертв взрывов в Бейруте возросло до 178

14 августа, 2020, 17:12

Число погибших в результате мощных взрывов в ливанской столице Бейруте возросло до 178 человек

Об этом сообщает Al-Arabiya.

Согласно отчету Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов, 30 человек пока еще разыскиваются в городе.

Отмечается, что мощные взрывы в порту города повредили шесть больниц и более 20 клиник.

"По предварительной информации, в 15-километровом радиусе после взрыва только половина из 55 медицинских учреждений может полностью работать. Около 40% имеют повреждения и нуждаются в реставрации", - говорится в отчете.

Кроме того, разрушено около 120 школ.

4 августа в столице Ливана Бейруте в течение 15 минут произошло два мощных взрыва.

Взрывная волна достигла Кипра, находящегося в 250 км к юго-западу от города.

Взрыв в столице Ливана Бейруте оставил 300 тыс. людей без жилья , ущерб оценивается более чем в $ 3 млрд.

В городе вспыхнули антиправительственные протесты .

По данным СМИ, спецслужбы Ливана в июле этого года предупреждали власти страны о взрывчатых веществах в порту Бейрута, которые могут разрушить город.