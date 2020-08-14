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Espreso.tvОбществоЧисло жертв взрывов в Бейруте возросло до 178

Число жертв взрывов в Бейруте возросло до 178


фото: reuters
Число погибших в результате мощных взрывов в ливанской столице Бейруте возросло до 178 человек

Об этом сообщает Al-Arabiya.

Согласно отчету Офиса ООН по координации гуманитарных вопросов, 30 человек пока еще разыскиваются в городе.

Отмечается, что мощные взрывы в порту города повредили шесть больниц и более 20 клиник.

"По предварительной информации, в 15-километровом радиусе после взрыва только половина из 55 медицинских учреждений может полностью работать. Около 40% имеют повреждения и нуждаются в реставрации", - говорится в отчете.

Кроме того, разрушено около 120 школ.

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