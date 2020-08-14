Чемпион Европы по футболу может перейти в киевское "Динамо"
14 августа, 2020, 12:48
В сферу интересов киевского "Динамо" попал полузащитник английского "Лестера" Адриен Силва
Об этом сообщает Record .
Украинский клуб активно следит за ситуацией вокруг 31-летнего полузащитника, у которого летом 2021-го года заканчивается контракт с "Лестером".
Прошлый сезон Адриен Силва провел на правах аренды в "Монако". Хавбек сыграл 25 матчей и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость Силвы составляет 8 млн евро.
За сборную Португалии Адриен Силва провел 26 матчей и забил 1 гол. В 2016-м году стал чемпионом Европы по футболу.
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