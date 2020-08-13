Луческу устроил скандал из-за первого трансфера "Динамо" в межсезонье, - СМИ

13 августа, 2020, 15:27

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу высказал возмущение из-за трансфера защитника Владимира Костевича, который совершили без его санкции

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua .

По информации издания, переход Костевича из польского "Леха" в "Динамо" состоялся без ведома Мирчи Луческу, который узнал о трансфере со СМИ. Румынский тренер возмутился из-за действий селекционной службы клуба и выразил надежду, что в дальнейшем руководство "Динамо" будет подписывать новичков, согласовывая их кандидатуры с ним лично.

"Динамо" объявило о трансфере Костевича уже после назначения Луческу новым главным тренером. Однако, защитник присоединится к киевскому клубу только с января 2021 года, когда закончится его контракт с "Лехом".

В прошлом сезоне чемпионата 27-летний Владимир Костевич провел за "Лех" 27 матчей и сделал 5 результативных передач.

10 августа стало известно, что "Динамо" подписало предварительный контракт с защитником польского "Леха" Владимиром Костевичем.

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