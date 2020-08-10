Первый трансфер Луческу: "Динамо" объявило о подписании защитника
10 августа, 2020, 13:38
Киевское Динамо подписало предварительный контракт с защитником польского "Леха" Владимиром Костевичем
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Контракт рассчитан на 3 года и вступит в силу 1 января 2021, когда у футболиста закончится контракт с познаньским клубом.
27-летний Владимир Костевич известный украинский болельщикам благодаря выступлениям за "Карпаты". В 2017 году левый защитник перебрался в "Лех".
В прошлом сезоне чемпионата Польши провел 27 матчей и сделал 5 результативных передач.
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