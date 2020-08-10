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Espreso.tvСпортПервый трансфер Луческу: "Динамо" объявило о подписании защитника

Первый трансфер Луческу: "Динамо" объявило о подписании защитника


фото: fcdynamo.kiev.ua
Киевское Динамо подписало предварительный контракт с защитником польского "Леха" Владимиром Костевичем

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Контракт рассчитан на 3 года и вступит в силу 1 января 2021, когда у футболиста закончится контракт с познаньским клубом.

27-летний Владимир Костевич известный украинский болельщикам благодаря выступлениям за "Карпаты". В 2017 году левый защитник перебрался в "Лех".

В прошлом сезоне чемпионата Польши провел 27 матчей и сделал 5 результативных передач.

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