Первый трансфер Луческу: "Динамо" объявило о подписании защитника

10 августа, 2020, 13:38

Киевское Динамо подписало предварительный контракт с защитником польского "Леха" Владимиром Костевичем

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Контракт рассчитан на 3 года и вступит в силу 1 января 2021, когда у футболиста закончится контракт с познаньским клубом.

27-летний Владимир Костевич известный украинский болельщикам благодаря выступлениям за "Карпаты". В 2017 году левый защитник перебрался в "Лех".

В прошлом сезоне чемпионата Польши провел 27 матчей и сделал 5 результативных передач.