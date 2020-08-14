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Espreso.tvОбществоБелорусские журналисты попали в госпиталь, где находятся избитые силовиками протестующие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Белорусские журналисты попали в госпиталь, где находятся избитые силовиками протестующие. ФОТОРЕПОРТАЖ

14 августа журналисты попали на станцию скорой медицинской помощи в Минске, куда с СЗО доставляли задержанных силовиками на митингах, и сделали шокирующие фото протестующих

Фотографии из больницы обнародовали журналисты TUT.by в Telegram.

Осторожно, обнародованные ниже фото не рекомендованы для просмотра людям с неустойчивой психикой.

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