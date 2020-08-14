Белорусские журналисты попали в госпиталь, где находятся избитые силовиками протестующие. ФОТОРЕПОРТАЖ
14 августа, 2020, 18:23
14 августа журналисты попали на станцию скорой медицинской помощи в Минске, куда с СЗО доставляли задержанных силовиками на митингах, и сделали шокирующие фото протестующих
Фотографии из больницы обнародовали журналисты TUT.by в Telegram.
Осторожно, обнародованные ниже фото не рекомендованы для просмотра людям с неустойчивой психикой.
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