Протесты в Беларуси: первого погибшего убил не взрыв гранаты, а выстрел со стороны силовиков, - расследование

14 августа, 2020, 16:08

Первого погибшего в результате протестов в Беларуси Александра Тарайковского убили спецназовцы

Об этом говорится в расследовании команды Conflict Intelligence Team, которая занимается исследованием военных конфликтов, передает Бабель.

Расследователи просмотрели видео, которое публиковали в день смерти протестующего - на нем нет ни одного взрывного устройства, зато видна вспышка от выстрела со стороны силовиков.

В ночь с 10 на 11 августа в Минске появились группа бойцов в зеленой форме - CIT идентифицировала их как бойцов спецназа КГБ Беларуси "Альфа" или спецназовцев МВД "Алмаз". Исследователь определил их оружие как дробовики Benelli M4 и гранатометы ГМ-94.

"В любом случае, это видео свидетельствует против версии МВД Беларуси о самоподрывах, поскольку никакой вспышки от взрыва в руке протестующего не видно, тогда как вспышка выстрела одного из спецназовцев в шеренге, наоборот, видна очень хорошо", - отметили в CIT.

МВД Беларуси заявило о гибели вечером 10 августа участника протестов против непрозрачности процесса выборов президента страны.

В Минске во время разгона акций протеста против непрозрачности процесса выборов президента страны 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский.