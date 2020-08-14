Протесты в Беларуси: первого погибшего убил не взрыв гранаты, а выстрел со стороны силовиков, - расследование
Об этом говорится в расследовании команды Conflict Intelligence Team, которая занимается исследованием военных конфликтов, передает Бабель.
Расследователи просмотрели видео, которое публиковали в день смерти протестующего - на нем нет ни одного взрывного устройства, зато видна вспышка от выстрела со стороны силовиков.
В ночь с 10 на 11 августа в Минске появились группа бойцов в зеленой форме - CIT идентифицировала их как бойцов спецназа КГБ Беларуси "Альфа" или спецназовцев МВД "Алмаз". Исследователь определил их оружие как дробовики Benelli M4 и гранатометы ГМ-94.
"В любом случае, это видео свидетельствует против версии МВД Беларуси о самоподрывах, поскольку никакой вспышки от взрыва в руке протестующего не видно, тогда как вспышка выстрела одного из спецназовцев в шеренге, наоборот, видна очень хорошо", - отметили в CIT.
- МВД Беларуси заявило о гибели вечером 10 августа участника протестов против непрозрачности процесса выборов президента страны.
- В Минске во время разгона акций протеста против непрозрачности процесса выборов президента страны 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский.
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