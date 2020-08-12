Протесты в Беларуси: в Гродно авто силовиков протаранило легковушку, в которой была 5-летняя девочка

12 августа, 2020, 07:20

В ночь на 12 августа в белорусском Гродно, где проходили массовые протесты, бронированный автомобиль силовиков въехал в легковушку, в которой находились три человека

Об этом сообщает Наша Нива.

В результате травмы получила 5-летняя девочка.

"Она истекала кровью. Доставил ее и маму в "скорую", врачи сказали - нужна операция. Мужчину задержали", - сообщил очевидец. По его словам, люди не сигналили в знак протеста, а просто ехали.

"Я ехал с улицы Суворова, увидел мигалки и поехал в ту сторону. Улица оказалась перекрытой, вижу разбитое авто и окровавленная женщина с ребенком на руках, девочка кричала. Они говорили, что не сигналили, просто ехали. Силовики сказали им, что они сами виноваты", - отметил очевидец.