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Espreso.tvМирПротесты в Беларуси: в Гродно авто силовиков протаранило легковушку, в которой была 5-летняя девочка

Протесты в Беларуси: в Гродно авто силовиков протаранило легковушку, в которой была 5-летняя девочка


фото: Reuters
В ночь на 12 августа в белорусском Гродно, где проходили массовые протесты, бронированный автомобиль силовиков въехал в легковушку, в которой находились три человека

Об этом сообщает Наша Нива.

В результате травмы получила 5-летняя девочка.

"Она истекала кровью. Доставил ее и маму в "скорую", врачи сказали - нужна операция. Мужчину задержали", - сообщил очевидец. По его словам, люди не сигналили в знак протеста, а просто ехали.

"Я ехал с улицы Суворова, увидел мигалки и поехал в ту сторону. Улица оказалась перекрытой, вижу разбитое авто и окровавленная женщина с ребенком на руках, девочка кричала. Они говорили, что не сигналили, просто ехали. Силовики сказали им, что они сами виноваты", - отметил очевидец.

  • Напомним, в Беларуси состоялись силовые разгоны протестующих, которые выступили против непрозрачного процесса подсчета результатов президентских выборов.
  • Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
  • Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас заявил, что стоит поднять вопрос о наложении новых санкций на Беларусь из-за фальсификации выборов и поведение правоохранителей.
  • На баррикадах погиб протестующий, это подтвердили в МВД.
  • Вечером 10 августа стало известно, что Светлана Тихановская уехала в неизвестном направлении и у ее штаба не было с ней связи. Утром 11 августа министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус заявил, что Тихановская находится в безопасности в Литве.
  • На YouTube-канале мужа кандидатки, политзаключенного Сергея Тихановского появилось видеообращение, в котором Тихановская объяснила свой отъезд сложным выбором, перед которым она оказалась, и вспомнила о детях.
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