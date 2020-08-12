Протесты в Беларуси: в Гомеле умер задержанный 25-летний парень, - Радио Свобода

12 августа, 2020, 20:50

В Гомеле (Беларусь) умер 25-летний Александр Вихор, задержанный во время протестов, у него были проблемы с сердцем

Об этом сообщает белорусское Радио Свобода .

"Саша был в одном из автозаков... Он не участвовал в акции. Поехал в воскресенье к девушке. Его поймали где-то в центре, потом его пересадили в другую машину. Он написал мне, что его схватили... И все. Я искала его все эти дни. Сегодня мне наконец сказали, что Саша в морге", - сообщила его мама.

У парня, по словам матери, были проблемы с сердцем. Когда он долгое время находился в закрытой машине в очереди в СИЗО, ему стало плохо.

"Он кричал, просил о помощи... А конвой признал его неадекватным и отвез в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблема не в психике... Ему вызвали скорую и отвезли в ближайшую больницу - туберкулезную, что рядом с психиатрией... Там Сашу... не спасли", - говорит мать.

Сына в морге она не видела.

"Думаю, мне отказали показать его, потому что жестоко избили. Я прошу людей, которые были с ним в автозаке, когда они выйдут из тюрьмы, - пусть скажут правду", - отметила мать.

МВД Беларуси заявило о гибели вечером 10 августа участника протестов против непрозрачности процесса выборов президента страны.