Протесты в Беларуси: в Гомеле умер задержанный 25-летний парень, - Радио Свобода
Об этом сообщает белорусское Радио Свобода .
"Саша был в одном из автозаков... Он не участвовал в акции. Поехал в воскресенье к девушке. Его поймали где-то в центре, потом его пересадили в другую машину. Он написал мне, что его схватили... И все. Я искала его все эти дни. Сегодня мне наконец сказали, что Саша в морге", - сообщила его мама.
У парня, по словам матери, были проблемы с сердцем. Когда он долгое время находился в закрытой машине в очереди в СИЗО, ему стало плохо.
"Он кричал, просил о помощи... А конвой признал его неадекватным и отвез в психиатрическую больницу. Там опытный врач понял, что проблема не в психике... Ему вызвали скорую и отвезли в ближайшую больницу - туберкулезную, что рядом с психиатрией... Там Сашу... не спасли", - говорит мать.
Сына в морге она не видела.
"Думаю, мне отказали показать его, потому что жестоко избили. Я прошу людей, которые были с ним в автозаке, когда они выйдут из тюрьмы, - пусть скажут правду", - отметила мать.
- МВД Беларуси заявило о гибели вечером 10 августа участника протестов против непрозрачности процесса выборов президента страны.
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