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Espreso.tvОбщество"Остановитесь, прекратите кровопролитие": Кравчук обратился к Лукашенко

"Остановитесь, прекратите кровопролитие": Кравчук обратился к Лукашенко


фото: rfe
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко и призвал прекратить кровопролитие

Об этом Кравчук рассказал в интервью Радио Свобода.

"Я хотел бы обратиться к белорусским властям - остановитесь. Президент Лукашенко, прекратите кровопролитие! Никакими доказательствами, никакими убеждениями, никакими примерами в истории он не может оправдать кровопролитие. Если прибегнуть к невероятным фальсификациям, правда истории все равно победит", - призвал Кравчук.

Он также выразил надежду, что власти России не будут поддерживать насилие в Беларуси.

  • Напомним, в Беларуси состоялись силовые разгоны протестующих, которые выступили против непрозрачного процесса подсчета результатов президентских выборов.
  •   Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.
  • На баррикадах погиб протестующий, это подтвердили в МВД.
  • В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что во время протестов с 12 на 13 августа были задержаны около 700 человек.

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