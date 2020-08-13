"Остановитесь, прекратите кровопролитие": Кравчук обратился к Лукашенко

13 августа, 2020, 18:19

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук обратился к президенту Беларуси Александру Лукашенко и призвал прекратить кровопролитие

Об этом Кравчук рассказал в интервью Радио Свобода.

"Я хотел бы обратиться к белорусским властям - остановитесь. Президент Лукашенко, прекратите кровопролитие! Никакими доказательствами, никакими убеждениями, никакими примерами в истории он не может оправдать кровопролитие. Если прибегнуть к невероятным фальсификациям, правда истории все равно победит", - призвал Кравчук.

Он также выразил надежду, что власти России не будут поддерживать насилие в Беларуси.

Напомним, в Беларуси состоялись силовые разгоны протестующих, которые выступили против непрозрачного процесса подсчета результатов президентских выборов.

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов.

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда обратились к белорусским властям с призывом уважать демократические стандарты и не применять силу к участникам массовых протестов. На баррикадах погиб протестующий, это подтвердили в МВД.

В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что во время протестов с 12 на 13 августа были задержаны около 700 человек.

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