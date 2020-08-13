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Espreso.tvОбществоПротесты в Беларуси: в сутки задержали около 700 человек, - МВД

Протесты в Беларуси: в сутки задержали около 700 человек, - МВД


фото: gettyimages
В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что во время протестов с 12 на 13 августа были задержаны около 700 человек

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях с 12 на 13 августа задержаны около 700 человек", - говорится в сообщении.

МВД отмечают, что вчера на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокированию дорог.

"В Минске митингующие пытались перекрыть проезжую часть проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах "Малиновка" и "Серебрянка", по улице Сурганова и других. В связи с этим общественный транспорт ходил с перебоями", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что всего в результате митингов с 9 по 13 августа пострадали 103 правоохранители, из которых 28 госпитализированы.

  • Напомним, в ночь с 11 на 12 августа в Беларуси силовики задержали более тысячи человек.

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