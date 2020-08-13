Протесты в Беларуси: в сутки задержали около 700 человек, - МВД
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях с 12 на 13 августа задержаны около 700 человек", - говорится в сообщении.
МВД отмечают, что вчера на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокированию дорог.
"В Минске митингующие пытались перекрыть проезжую часть проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах "Малиновка" и "Серебрянка", по улице Сурганова и других. В связи с этим общественный транспорт ходил с перебоями", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что всего в результате митингов с 9 по 13 августа пострадали 103 правоохранители, из которых 28 госпитализированы.
- Напомним, в ночь с 11 на 12 августа в Беларуси силовики задержали более тысячи человек.
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