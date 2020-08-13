Призываю воздержаться от поездок в Беларусь к дальнейшей стабилизации, - Кулеба

13 августа, 2020, 11:38

13 августа министр иностранных дел предостерег украинцев от поездок в Беларусь к прекращению противостояния на улицах

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, передает Еспресо.TV .

Министр отметил, что поскольку ситуация в Беларуси остается напряженной, 12 августа МИД Украины дало рекомендацию гражданам, которые уже находятся на территории республики, проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях и акциях протеста.

"Сегодня МИД выдает новую рекомендацию гражданам Украины - воздержаться от поездок в республику Беларусь к стабилизации ситуации и дальнейших объявлений", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в Беларуси во время акций протеста, которые начались 9 августа после выборов президента в связи с объявлением Лукашенко их победителем, задержали 9 украинцев, а также избили фотокорреспондента Associated Press со Украины.

Позже сообщалось о задержании двух украинских волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева. По словам министра Кулебы, их местонахождение не установлено.

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