Кулеба: местонахождение задержанных в Беларуси украинцев до сих пор не установлены
13 августа, 2020, 11:23
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас ищут задержанных вчера в Беларуси украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева
Их местонахождение пока неизвестно, заявил он на брифинге, сообщает Еспресо.TV .
Кулеба рассказал, что белорусские правоохранители провели обыск по месту временного проживания волонтеров и изъяли ноутбук и паспорта. МИД требует объяснения, почему их задержали и где они находятся. Белорусские власти не сообщает, где находятся Реуцький и Васильев.
Также министр отметил, что посол Украины имел разговор с министром иностранных дел Беларуси по этому вопросу.
- Напомним, Реуцького и Васильева задержали 12 августа в Минске.
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