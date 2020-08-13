Кулеба: местонахождение задержанных в Беларуси украинцев до сих пор не установлены

13 августа, 2020, 11:23

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас ищут задержанных вчера в Беларуси украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева

Их местонахождение пока неизвестно, заявил он на брифинге, сообщает Еспресо.TV .

Кулеба рассказал, что белорусские правоохранители провели обыск по месту временного проживания волонтеров и изъяли ноутбук и паспорта. МИД требует объяснения, почему их задержали и где они находятся. Белорусские власти не сообщает, где находятся Реуцький и Васильев.

Также министр отметил, что посол Украины имел разговор с министром иностранных дел Беларуси по этому вопросу.

Напомним, Реуцького и Васильева задержали 12 августа в Минске.

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