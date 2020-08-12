В Минске задержали двух волонтеров из Украины
12 августа, 2020, 19:28
Силовики жестко задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева
Об этом сообщает белорусское Радио Свобода со ссылкой на заместителя председателя Белорусской ассоциации журналистов Бориса Горецкогой.
В Минске ГАИ задержала журналистов Константина Реуцкого ( "Общественное") и Евгения Васильева, связь с ними пропала.
Информацию уже подтвердили в организации.
Общественное также выложило видео задержания Реуцкого.
В Минске задержали украинский, волонтеров Восток-SOS Константин Реуцкий и Евгения Васильева. На видео - задержание Васильева pic.twitter.com/4EUa0VyXcn- hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020
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