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Espreso.tvОбществоВ Минске задержали двух волонтеров из Украины

В Минске задержали двух волонтеров из Украины

Силовики жестко задержали в Минске двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева

Об этом сообщает белорусское Радио Свобода со ссылкой на заместителя председателя Белорусской ассоциации журналистов Бориса Горецкогой.

В Минске ГАИ задержала журналистов Константина Реуцкого ( "Общественное") и Евгения Васильева, связь с ними пропала.

Информацию уже подтвердили в организации.

Общественное также выложило видео задержания Реуцкого.

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