Партия "Слуга народа" выдвинула предпринимателя Домбровскую кандидатом в мэры Николаева
13 августа, 2020, 15:54
Председатель ОО "Будущее Николаева", предприниматель Татьяна Домбровская стала кандидатом в мэры города Николаева от партии "Слуга народа"
Об этом она сообщила в ролике на своем YouTube-канале.
Татьяна Домбровская стала кандидатом в мэры города Николаева от партии "Слуга народа".
"Было принято непростое решение - стать первой женщиной-мэром города Николаева. У меня есть сильная команда, план действий и мы полны решимости сделать Николаев лучше, чище и безопаснее", - сказала Домбровская.
- Напомним, 23 июня Домбровская вместе с народным депутатом фракции "Слуга народа" Ириной Аллахвердиевой стала фигуранткой скандала с "корабельной сосной".
- Корниенко извинился перед коллегой по фракции Ириной Аллахвердиевой и депутатом Николаевского городского совета Татьяной Домбровской за обсуждение их с Давидом Арахамия.
- Впоследствии, Домбровская отреагировала на инцидент: "высокая оценка моей работы, но в очень грубой мужской форме".
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