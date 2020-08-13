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Espreso.tvОбществоПартия "Слуга народа" выдвинула предпринимателя Домбровскую кандидатом в мэры Николаева

Партия "Слуга народа" выдвинула предпринимателя Домбровскую кандидатом в мэры Николаева


фото: 24tv
Председатель ОО "Будущее Николаева", предприниматель Татьяна Домбровская стала кандидатом в мэры города Николаева от партии "Слуга народа"

Об этом она сообщила в ролике на своем YouTube-канале.

Татьяна Домбровская стала кандидатом в мэры города Николаева от партии "Слуга народа".

"Было принято непростое решение - стать первой женщиной-мэром города Николаева. У меня есть сильная команда, план действий и мы полны решимости сделать Николаев лучше, чище и безопаснее", - сказала Домбровская.

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