Партия "Слуга народа" выдвинула предпринимателя Домбровскую кандидатом в мэры Николаева

13 августа, 2020, 15:54

Председатель ОО "Будущее Николаева", предприниматель Татьяна Домбровская стала кандидатом в мэры города Николаева от партии "Слуга народа"

Об этом она сообщила в ролике на своем YouTube-канале.

Татьяна Домбровская стала кандидатом в мэры города Николаева от партии "Слуга народа".

"Было принято непростое решение - стать первой женщиной-мэром города Николаева. У меня есть сильная команда, план действий и мы полны решимости сделать Николаев лучше, чище и безопаснее", - сказала Домбровская.

Напомним, 23 июня Домбровская вместе с народным депутатом фракции "Слуга народа" Ириной Аллахвердиевой стала фигуранткой скандала с "корабельной сосной".

Корниенко извинился перед коллегой по фракции Ириной Аллахвердиевой и депутатом Николаевского городского совета Татьяной Домбровской за обсуждение их с Давидом Арахамия.

Впоследствии, Домбровская отреагировала на инцидент: "высокая оценка моей работы, но в очень грубой мужской форме".

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