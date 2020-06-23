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Espreso.tvОбщество"Зеленский подпрыгнет и выкурит все айкосы": Корниенко и Арахамия обсудили внешность коллеги

"Зеленский подпрыгнет и выкурит все айкосы": Корниенко и Арахамия обсудили внешность коллеги

Руководители фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия обсудили свою коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву во время визита в Николаев

Депутаты не заметили, что микрофоны рядом с ними были включены и назвали Аллахвердиеву "рабочей бабой". Соответствующее видео опубликовано на канале издания "НикВести".

Диалог "слуг народа", обсуждавших кандидата в мэры Николаева, которую перед выдвижением планируют повезти на собеседование к президенту:

Корниенко: Аллахвердиева - вообще красавица.

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая, конечно, немного. Немного тюнинга, тон too much. В целом она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она здесь от***рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика.

Арахамия: Энергии много.

Корниенко: Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Он подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: "Баба да, баба да".

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