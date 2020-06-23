"Зеленский подпрыгнет и выкурит все айкосы": Корниенко и Арахамия обсудили внешность коллеги

23 июня, 2020, 22:44

Руководители фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия обсудили свою коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву во время визита в Николаев

Депутаты не заметили, что микрофоны рядом с ними были включены и назвали Аллахвердиеву "рабочей бабой". Соответствующее видео опубликовано на канале издания "НикВести".

Диалог "слуг народа", обсуждавших кандидата в мэры Николаева, которую перед выдвижением планируют повезти на собеседование к президенту: