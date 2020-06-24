Высокая оценка моей работы, но в очень грубой мужской форме, - Домбровская о скандальных высказываниях Корниенко
Домбровская рассказала, что первая ее реакция была отрицательной, сообщает 24 канал .
"Но я сразу получила извинения и считаю, что часть, которая касалась меня, является высокой оценкой моей работы в городе, но в очень грубой мужской форме", - пояснила Домбровская.
Она добавила, что говорить в такой форме о женщинах недопустимо. В то же время считает, что не стоит зацикливаться на скандале.
"Я готова к дальнейшему сотрудничеству. Инцидент исчерпан. Извинения приняты", - отметила бизнесвумен.
Домбровская сейчас возглавляет общественную организацию "Будущее Николаева". Ее рассматривают как одного из кандидатов на выборах мэра Николаева.
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