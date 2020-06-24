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Espreso.tvОбществоВысокая оценка моей работы, но в очень грубой мужской форме, - Домбровская о скандальных высказываниях Корниенко

Высокая оценка моей работы, но в очень грубой мужской форме, - Домбровская о скандальных высказываниях Корниенко


фото: Facebook Домбровської
Предприниматель Татьяна Домбровская прокомментировала инцидент с высказываниями Александра Корниенко и Давида Арахамии в Николаеве

Домбровская рассказала, что первая ее реакция была отрицательной, сообщает 24 канал .

"Но я сразу получила извинения и считаю, что часть, которая касалась меня, является высокой оценкой моей работы в городе, но в очень грубой мужской форме", - пояснила Домбровская.

Она добавила, что говорить в такой форме о женщинах недопустимо. В то же время считает, что не стоит зацикливаться на скандале.

"Я готова к дальнейшему сотрудничеству. Инцидент исчерпан. Извинения приняты", - отметила бизнесвумен.

Домбровская сейчас возглавляет общественную организацию "Будущее Николаева". Ее рассматривают как одного из кандидатов на выборах мэра Николаева.

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  • Напомним, 23 июня руководители фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия обсудили свою коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву во время визита в Николаев. Депутаты не заметили, что микрофоны рядом с ними были включены и назвали Аллахвердиеву "рабочей, как корабельная сосна, бабой".
  • Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отреагировал на публикацию видео с брифинга в Николаеве 23 июня, где он и Давид Арахамия обсуждают коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву.
  • Украинцы в соцсетях ответили критикой и "фотожабами" на обсуждение нардепами от "Слуги народа" Александром Корниенко и Давидом Арахамией внешности их коллеги Ирины Аллахвердиевой, в отношении которой были сказаны слова "рабочая, как корабельная сосна"
  • Корниенко извинился перед коллегой по фракции Ириной Аллахвердиевой и депутатом Николаевского городского совета Татьяной Домбровской из-за обсуждения их с Давидом Арахамией.
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