Корниенко извинился перед Аллахвердиевой и Домбровской

24 июня, 2020, 17:43

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко извинился перед коллегой по фракции Ириной Аллахвердиевой и депутатом Николаевского городского совета Татьяной Домбровской из-за обсуждения их с Давидом Арахамией

Видео с обращением Корниенко обнародовал в Facebook.

"Хочу обратиться к Ирине Аллахвердиевой моей коллеге и человека, которого я очень уважаю, с просьбой принять мои извинения за ту первую небольшую, короткую часть разговора, где я с Давидом Арахамией обсуждал свои впечатлении собственно от ее красоты, но в совершенно в неприемлемой форме. Уважаемая Ирина, я не имел ничего плохого в виду, это были мои искренние впечатления от того, как вы выглядите, каким образом вы к этому пришли. Еще раз приношу Вам извинения. Приглашаю к конструктивному сотрудничеству и в рамках ВР, и в рамках нашего Николаевской ячейки, активным участником которого вы являетесь ", - сказал Корниенко.

Он отметил, что большая часть разговора, которая породила массовые цитирование и мемы - это были мысли не об Ирине Аллахвердиевой. И он готов свидетельствовать об этом под присягой, проходить любые процедуры, тестирования и полиграфы.

"В этом моя совесть чиста. Я обсуждал другого человека. И та ситуация, которая дальше сложилась вокруг Ирины в медиа, абсолютно неуместна. Я обсуждал местного политика и возможного кандидата в мэры от партии "Слуга народа" госпожу Татьяну Домбровскую. Я с ней познакомился накануне буквально. И действительно она меня поразила своей энергией и своим задором. И я понимаю, что она могла бы быть достойным кандидатом от партии "Слуга народа". Опять же форму для своего высказывания и выражения своего восхищения я выбрал не очень уместную, местами неоднозначную, а местами просто оскорбительную, такую, которая может восприниматься, как сексизм и другие формы дискриминации. За это я также приношу извинения госпоже Татьяне ", - отметил Корниенко.

Он отметил, что продолжает приглашать Домбровскую к участию в своеобразных, импровизированных праймериз, которые происходят по всем городам.

Напомним, 23 июня руководители фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия обсудили свою коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву во время визита в Николаев. Депутаты не заметили, что микрофоны рядом с ними были включены и назвали Аллахвердиеву "рабочей как корабельная сосна бабой".

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко отреагировал на публикацию видео с брифинга в Николаеве 23 июня, где он и Давид Арахамия обсуждают коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву.

Украинцы в соцсетях ответили критикой и "фотожабами" на обсуждение нардепами от "Слуги народа" Александром Корниенко и Давидом Арахамией внешности их коллеги Ирины Аллахвердиевой, в отношении которого были приняты слова "рабочая, как корабельная сосна"

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